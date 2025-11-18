Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупированный Донецк частично обесточен
18 ноября 2025, 12:59

Оккупированный Донецк частично обесточен

Глава группировка «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что 65% потребителей временно оккупированного Донецка остались без электроснабжения. Об этом он написал в телеграм.

По его словам, работают только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Информация о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением.

Кроме того, возможны веерные отключения электроэнергии.

Ранее мы писали, что 18 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничения потребления электроэнергии

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин
Места
Донецкая область
Прочее
Свет
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
22:39
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
21:15
В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны
все новости
14:32
Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе
14:10
Россия сбросила две авиабомбы на Славянск
13:24
Почему стоит выбрать минитракторы СКАУТ – 5 веских причин для покупателя (реклама)
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
12:45
Отрезок польской железной дороги был взорван мобильным телефоном
12:32
В сеть попал момент удара российского «Шахеда» по телебашне Днепра
12:24
Переговоры без России: Киев и Вашингтон согласуют позиции в Анкаре
11:49
В Харьковской области погибла несовершеннолетняя девушка после ударов РФ
11:42
Рада обороны Луганщины выделила средства лишь одной бригаде из десяти запросов
11:28
РФ нанесла удар по Константиновке: ранен мирный житель
11:20
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
11:17
Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 15 раз: повреждены дома
11:08
Каждая вторая атака армии РФ — на Покровск и Константиновку
10:50
ВАКС конфисковал украинские активы российского бизнесмена Кабаргина
10:44
Дружковка полностью обесточена
10:17
Зеленский анонсировал поездку в Турцию
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
09:30
Техобследования и путаница в реестрах тормозят получение компенсаций
09:24
Двое людей пострадали за сутки в Донецкой области
09:05
РФ атаковала Украину «Искандерами» и «Шахедами»: детали ударов
все новости
ВИДЕО
Зенитная самоходная установка Skyranger 35. Rheinmetall передаст Украине первую ЗРС Skyranger 35 уже на следующей неделе
18 ноября, 14:32
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки БПЛА. В сеть попал момент удара российского «Шахеда» по телебашне Днепра
18 ноября, 12:32
Зима как оружие: почему Кремль делает ставку на морозы Зима как оружие: почему Кремль делает ставку на морозы
18 ноября, 09:03
В Омской области взорвался газопровод: часть заводов отключена В Омской области взорвался газопровод: часть заводов отключена
18 ноября, 08:40
Эвакуированные из Константиновки. Фото: полиция «Под мощной атакой дронов»: полицейские спасли семью с 13-летней девочкой из Константиновки
17 ноября, 20:57
Тор-М1 в объективе дрона ГУР. «Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
17 ноября, 15:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор