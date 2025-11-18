Оккупированный Донецк частично обесточен

Глава группировка «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что 65% потребителей временно оккупированного Донецка остались без электроснабжения. Об этом он написал в телеграм.



По его словам, работают только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Информация о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением.



Кроме того, возможны веерные отключения электроэнергии.



Ранее мы писали, что 18 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничения потребления электроэнергии.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»