Відключення світла. Коли та як діятимуть графіки 19 листопада в Україні

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

19 листопада у більшості регіонів України вживатимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час та обсяг обмежень: з 00:00 до 23:59 від однієї до чотирьох черг з максимальним обсягом обмежень у вечірні години.



Причина введення обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.



Час та обсяг обмежень можуть змінитися. У компанії радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, що 18 листопада в окупованому Донецьку 65% споживачів залишились без електропостачання.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко