Пехота против дронов: военные говорят о критическом обострении на Запорожье

На Запорожском направлении ситуация стремительно осложняется. Армия РФ продолжает давить на нашу логистику, стараясь перерезать пути обеспечения и ротаций. Основной удар россияне направляют в сторону Гуляйполя — одновременно с севера и востока, пытаясь зайти в тыл украинских позиций. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Гуляйпольское направление: давление со всех сторон

После захвата Ровнополья российские штурмовые группы начали продвигаться в сторону Зеленого Гая и Червоного. Один из украинских военных описывает ситуацию так: «Они минируют все, что могут. Ротация — это лотерея. До крайних позиций доехать почти нереально».



Российская пехота заходит прямо в село, действуя под прикрытием дронов. Техника практически не используется — продвижение осуществляется малыми группами, что затрудняет их обнаружение. Противник «нащупывает» слабые места между Прилуками, Варваровкой, Зеленым и Затишьем, пытаясь обойти Гуляйполе и усилить огневое давление на город и его логистику.

Степногорск и Приморское: серая зона расширяется

Из Каменского и Плавней россияне наращивают давление, все чаще появляясь на окраинах Степногорска. Один из пилотов БПЛА объясняет: «Давление постоянное, динамика огромная. Средств хватает — не хватает времени успевать реагировать».

В Приморском ситуация еще сложнее. Село протяженное и плотно застроено частными домами, большинство из которых не разрушены. Противник активно просачивается внутрь, оборудует наблюдательные пункты и укрытия, скрываясь в застройке. Для дроновых подразделений обнаруживать их там крайне сложно.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»