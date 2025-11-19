Російські війська увійшли до Сіверська: південний фланг під тиском

Російські війська увійшли до Сіверська

Російські війська зуміли проломити одну з найбільш укріплених і довгоутримуваних українських ліній оборони в Донецькій області. Про це повідомляє військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Ріпке.



За його словами, підрозділи РФ «захопили села Виїмка та Івано-Даріївка, після чого увійшли до Сіверська з південного боку, контролюючи вже близько 20 відсотків території міста».



Деталі того, що відбувається, підтверджують і українські військові. Боєць із позивним Мучний зазначає, що південний фланг Сіверська «реально почав просідати».

За його словами, російські штурмові групи заходять малими підрозділами та намагаються закріпитися у приватному секторі. «Ситуація підходить до переломного моменту», — наголошує він, описуючи зростаючий тиск на оборону міста.

Раніше ми писали, що на схід від Новомаркового противник просунувся вздовж каналу Сіверський Донець—Донбас. Така конфігурація фронту дозволяє йому готувати штурм Новомарково як зі сходу, так і з півдня.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»