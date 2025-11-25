Масштабные удары по энергосистеме оставили без света сотни населенных пунктов Украины

В ночь с 24 на 25 ноября были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным Минэнерго, на утро в результате атаки без электроснабжения остаются свыше 40 тысяч потребителей в Киевской области, около 20 тысяч — в Одесской, 13 тысяч — в Черниговской, более 21 тысячи — в Днепропетровской и свыше 8 тысяч — в Харьковской областях.



Во всех затронутых регионах продолжаются работы по устранению последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру. Для стабилизации работы энергосистемы были введены аварийные отключения в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.



По всей территории Украины сегодня действуют почасовые графики отключений. В большинстве регионов сохраняются и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.



Отмечается, что актуальные графики публикуются на официальных ресурсах региональных операторов распределительных сетей. Об изменениях в электроснабжении рекомендуется следить на страницах облэнерго вашего региона.

По ситуации на ЗАЭС: уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,18 м — этот показатель достаточен для обеспечения потребностей станции, говорится в сообщении Укрэнерго.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»