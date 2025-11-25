Шестеро постраждалих на Одещині після нічних атак: серед поранених двоє дітей

Рятувальні роботи після російських ударів. Фото: ДСНС Одеської області

На Одещині внаслідок атак армії РФ постраждали шестеро мирних жителів, серед них двоє дітей. Про це повідомили у ДСНС України.



За даними рятувальників, російські війська ввечері та протягом ночі, 25 листопада, знову завдали ударів по території області. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури.



Роботу підрозділів ДСНС ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, через що ліквідацію наслідків доводилося періодично припиняти. На ранок рятувальникам вдалося локалізувати пожежі, загоряння та стабілізувати ситуацію.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»