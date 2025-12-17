Самые успешные операции Сил обороны в 2025 году

Удары по подлодке в Новороссийске и легендарная операция «Паутина» стали одними из самых результативных морских эпизодов для сил обороны Украины в 2025 году.



Эти атаки — логичное продолжение стратегии, начатой в первые месяцы полномасштабной войны: от срыва морского десанта у Одессы и уничтожения крейсера «Москва» до освобождения острова Змеиный и вытеснения российского флота из западной части Черного моря. Шаг за шагом Украина лишала противника ощущения безопасности на море.



Кульминацией стала спецоперация СБУ в порту Новороссийска 15 декабря. Украинский подводный дрон поразил дизель-электрическую подлодку класса «Варшавянка» — носитель крылатых ракет «Калибр». Это первый в истории подтвержденный удар подводного беспилотника по боевой субмарине регулярного флота.



Аппарат сумел пройти защитные заграждения и ударил в кормовую часть — критически важную для управления. Подлодка не затонула, однако фактически обездвижена. Любая буксировка грозит затоплением, а полноценный ремонт в условиях юга России или оккупированного Крыма практически невозможен.



Атака произошла днем, при наличии экипажа и действующих систем охраны, но дрон так и не был обнаружен. Кремль повреждение отрицает, публикуя «успокаивающие» видео и намеренно не показывая место удара. При этом в день атаки из Новороссийска срочно вывели вторую подлодку того же класса.



Значение операции выходит далеко за рамки стоимости цели. Это сокращение числа носителей «Калибров», удар по подводной компоненте флота и четкий сигнал: даже глубоко защищенные базы больше не гарантируют безопасности.



Подробнее — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»