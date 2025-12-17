Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
США и Россия готовят переговоры по Украине в Майами — Politico
17 декабря 2025, 22:38

США и Россия планируют провести переговоры по войне в Украине в Майами в ближайшие выходные, сообщает Politico. Встреча станет продолжением недавних консультаций по гарантиям безопасности между США, Украиной и европейскими партнерами, которые прошли в Берлине.

По данным источников, переговоры проходят на фоне попыток администрации Дональд Трамп добиться прекращения почти четырехлетних боевых действий. После неудачных инициатив Вашингтон усилил давление на Киев, настаивая на уступках, тогда как позиция Москвы, по словам собеседников, существенно не изменилась.

Ожидается, что в российскую делегацию войдет глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев, а США будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Белый дом пока не прокомментировал информацию.

Отдельно США намерены собрать у себя группу военных чиновников стран — сторонниц Украины для обсуждения технических аспектов безопасности и территориальных вопросов. По словам источников, советник по нацбезопасности Украины Рустем Умеров может провести встречу с американской стороной накануне американо-российских переговоров.

Параллельно европейские лидеры обсуждают варианты гарантий для Киева, включая демилитаризованную зону вдоль линии фронта, мониторинг возможного перемирия и помощь в восстановлении украинских Вооруженных Сил.

Ранее «Новости Донбасса» писали о самых успешных операциях Сил обороны в 2025 году.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

