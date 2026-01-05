Падение режима Николаса Мадуро ставит под угрозу судьбу миллиардов долларов инвестиций и кредитов, которые Венесуэла получила от России. С 2006 по 2017 год Москва выделила венесуэльскому правительству в общей сложности $17 млрд, сообщает Служба внешней разведки Украины.
«Россия столкнется с новыми проблемами по наполнению бюджета, если США получат контроль над добычей нефти в Венесуэле», — заявил российский олигарх Олег Дерипаска.
Тем временем в Кемеровской области на 2026 год прогнозируется падение ВРП до -4,1%. Дефицит бюджета оценивается как критический — около 44 млрд рублей.
В Европе, на фоне войны РФ против Украины, МИД Литвы предложил продлить действие национальных санкций против граждан России и Беларуси до 2028 года.
Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины финансовая нагрузка на российских налогоплательщиков достигла примерно 550 миллиардов долларов.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях