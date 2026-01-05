Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Падение режима Мадуро ставит под угрозу $17 млрд российских инвестиций
05 января 2026, 10:40

Падение режима Мадуро ставит под угрозу $17 млрд российских инвестиций

Падение режима Мадуро и угроза российских инвестиций в Венесуэле. Создано ИИ. Падение режима Мадуро и угроза российских инвестиций в Венесуэле. Создано ИИ.

Падение режима Николаса Мадуро ставит под угрозу судьбу миллиардов долларов инвестиций и кредитов, которые Венесуэла получила от России. С 2006 по 2017 год Москва выделила венесуэльскому правительству в общей сложности $17 млрд, сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Россия столкнется с новыми проблемами по наполнению бюджета, если США получат контроль над добычей нефти в Венесуэле», — заявил российский олигарх Олег Дерипаска.

Тем временем в Кемеровской области на 2026 год прогнозируется падение ВРП до -4,1%. Дефицит бюджета оценивается как критический — около 44 млрд рублей.

В Европе, на фоне войны РФ против Украины, МИД Литвы предложил продлить действие национальных санкций против граждан России и Беларуси до 2028 года.

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины финансовая нагрузка на российских налогоплательщиков достигла примерно 550 миллиардов долларов

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Рф
Прочее
Инвестиции РФ добыча нефти в Венесуэле
Организации
служба внешней разведки Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
09:54
На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков
09:10
На фоне разговоров о мире Украина вывозит тысячи детей из прифронтовых регионов
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
17:36
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
14:14
ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ
12:02
В Луганске принуждают устанавливать мессенджер Max
10:39
Украинский FPV-дрон поразил технику РФ под Донецком на дистанции 60 км
10:34
DeepState: Луганская область почти полностью оккупирована, Донецкая — почти на 80%
19:58
СБС уничтожили российские ЗРК «Тор» и РЛС комплекс С-350 «Витязь» на оккупированной Донетчине
17:09
В Хорлах ликвидирован начальник оккупационной полиции
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
все новости
12:08
UAnimals эвакуировали животных из прифронтового Белозерского
11:50
РФ трижды ударила по Краматорску: есть жертва и пострадавшие
10:46
Два районы Донетчины попали под атаку РФ за сутки, есть повреждения и жертва
10:46
Россиянка в перехваченном разговоре высмеяла Герасимова и усомнилась в пропаганде
10:40
Падение режима Мадуро ставит под угрозу $17 млрд российских инвестиций
09:59
FPV-дрон ВСУ накрыл группу российских солдат на логистической дороге в Покровск
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:50
За сутки в Краматорске погиб мирный житель, двое ранены
08:47
Белгородскую область России атаковали беспилотники, есть раненая
08:40
Ночной удар РФ по Украине: сбито 137 дронов Shahed и «Гербера»
08:30
Эксперт сообщил о российских «шахедах» с ПЗРК: угроза для авиации
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
08:00
DeepState: армия РФ продвинулась в Донецкой области
07:44
Трамп не верит в удар по резиденции Путина
07:12
Удар РФ по медучреждению в Киеве: есть погибший и раненые
17:48
Дрон атаковал детскую площадку в Запорожье
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
15:22
Квадроцикл с раненым бойцом наехал на мину «Лепесток» в Константиновке
14:46
DeepState: армия РФ продвинулась в трех областях
все новости
ВИДЕО
Эвакуация животных. UAnimals эвакуировали животных из прифронтового Белозерского
05 января, 12:08
Скриншот: Последняя эвакуация росармии из-под Купянска Россиянка в перехваченном разговоре высмеяла Герасимова и усомнилась в пропаганде
05 января, 10:46
FPV-дрон ВСУ накрыл группу российских солдат на логистической дороге в Покровск FPV-дрон ВСУ накрыл группу российских солдат на логистической дороге в Покровск
05 января, 09:59
Фото: Сергей Флеш Эксперт сообщил о российских «шахедах» с ПЗРК: угроза для авиации
05 января, 08:30
Дональд Трамп. Трамп не верит в удар по резиденции Путина
05 января, 07:44
Последствия удара РФ по Киеву. Фото: ГСЧС Киева Удар РФ по медучреждению в Киеве: есть погибший и раненые
05 января, 07:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор