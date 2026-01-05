Падение режима Мадуро и угроза российских инвестиций в Венесуэле. Создано ИИ.

Падение режима Николаса Мадуро ставит под угрозу судьбу миллиардов долларов инвестиций и кредитов, которые Венесуэла получила от России. С 2006 по 2017 год Москва выделила венесуэльскому правительству в общей сложности $17 млрд, сообщает Служба внешней разведки Украины.



«Россия столкнется с новыми проблемами по наполнению бюджета, если США получат контроль над добычей нефти в Венесуэле», — заявил российский олигарх Олег Дерипаска.



Тем временем в Кемеровской области на 2026 год прогнозируется падение ВРП до -4,1%. Дефицит бюджета оценивается как критический — около 44 млрд рублей.



В Европе, на фоне войны РФ против Украины, МИД Литвы предложил продлить действие национальных санкций против граждан России и Беларуси до 2028 года.

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины финансовая нагрузка на российских налогоплательщиков достигла примерно 550 миллиардов долларов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»