Падіння режиму Мадуро та загроза російських інвестицій у Венесуелі. Створено ШІ

Падіння режиму Ніколаса Мадуро ставить під загрозу долю мільярдів доларів інвестицій та кредитів, які Венесуела отримала від Росії. З 2006 до 2017 року Москва виділила загалом $17 млрд венесуельському уряду, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



«Росія зіткнеться з новими проблемами щодо наповнення бюджету, якщо США отримають контроль над нафтовидобуванням Венесуели», — заявив російський олігарх Олег Дерипаска.



Тим часом у Кемеровській області Росії на 2026 рік прогнозується падіння ВРП до -4,1%. Бюджетний дефіцит оцінюють як критичний — близько 44 млрд рублів.



У Європі, на тлі війни РФ проти України, МЗС Литви пропонує продовжити дію національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі до 2028 року.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України фінансове навантаження на російських платників податків досягло приблизно 550 мільярдів доларів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»