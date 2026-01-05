Падіння режиму Ніколаса Мадуро ставить під загрозу долю мільярдів доларів інвестицій та кредитів, які Венесуела отримала від Росії. З 2006 до 2017 року Москва виділила загалом $17 млрд венесуельському уряду, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
«Росія зіткнеться з новими проблемами щодо наповнення бюджету, якщо США отримають контроль над нафтовидобуванням Венесуели», — заявив російський олігарх Олег Дерипаска.
Тим часом у Кемеровській області Росії на 2026 рік прогнозується падіння ВРП до -4,1%. Бюджетний дефіцит оцінюють як критичний — близько 44 млрд рублів.
У Європі, на тлі війни РФ проти України, МЗС Литви пропонує продовжити дію національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі до 2028 року.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України фінансове навантаження на російських платників податків досягло приблизно 550 мільярдів доларів.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
