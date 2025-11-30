Зеленский назначил Оксану Маркарову советником по восстановлению и инвестициям

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую посланницу Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления страны и привлечения инвестиций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



По словам Зеленского, Маркарова продолжит работу в команде государства, сосредоточившись на ключевых направлениях, которые должны усилить экономическую устойчивость Украины.



Среди ее задач — консультации по улучшению бизнес-климата, привлечению внешних инвестиций, укреплению финансовой системы и стратегическому планированию восстановления совместно с международными партнерами.



Президент подчеркнул, что наряду с ежедневной борьбой за независимость страна должна иметь четкий долгосрочный план: обеспечить условия для масштабной послевоенной реконструкции и возвращения к нормальному экономическому развитию. Это, по его словам, требует согласованной работы правительства, государственных институтов и украинского бизнеса.

Напомним, Зеленский назначил Умерова главой делегации по переговорам с США.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»