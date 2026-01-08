Украинские войска продвинулись под Волчанском – ISW

Ситуация под Волчанском. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в западной части села Волчанские Хутора.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 15 штурмов, в том числе в районе Волчанских Хуторов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко