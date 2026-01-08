Украинские войска продвинулись под Волчанском – ISW

ВСУ недавно продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в западной части села Волчанские Хутора.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 15 штурмов, в том числе в районе Волчанских Хуторов.
Напомним, что в ССО показали, как зачистили позицию и взяли в плен российских военных на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко