Українські війська просунулися під Вовчанськом – ISW

Ситуація під Вовчанськом. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Харківській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися у західній частині села Вовчанські Хутори.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 15 штурмів, у тому числі в районі Вовчанських Хуторів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко