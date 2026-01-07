В ССО показали, как зачистили позицию и взяли в плен российских военных на Донетчине

Пленный оккупант на Донетчине. Фото: кадр из видео

8-й полк ССО ВСУ провел налет на российскую позицию в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ, опубликовав видео с поля боя.



В ходе выполнения специальных действий группа специального назначения ликвидировала троих оккупантов.



«Еще два врага были зажаты внутри блиндажа. Операторы ССО использовали жесткую демонстрацию силы, правильный тайминг и безальтернативную коммуникацию с российскими военными. Результат – два врага взяты в плен и пополнят «обменный фонд». Укрепление полностью зачищено от врага, восстановлен полный контроль над позицией», – рассказали в ССО.

Напомним, что украинские десантники отбили массированный штурм войск РФ с бронетехникой на Покровском направлении, погибли десятки оккупантов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко