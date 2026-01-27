Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: кількість загиблих зросла, чотирьох людей шукають рятувальники

Наслідки удару по пасажирському поїзду на Харківщині. Фото: поліція

Кількість загиблих внаслідок російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині зросла до п'яти людей. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Виявлені фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можлива лише після проведення ДНК-експертиз.



Президент України Володимир Зеленський розповів, що ще чотирьох людей шукають рятувальники.



У поїзді їхали понад 200 людей, у вагоні, по якому влучив дрон – 18.



За даними ДСНС у Харківській області, загорівся один вагон повністю і ще один – частково.

Нагадаємо, що раніше було відомо про трьох загиблих та двох поранених внаслідок атаки «шахедів» на пасажирський поїзд у Харківській області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко