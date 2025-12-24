Влітку 2026 року може розпочатися «велике заселення» окупованих територій України з глибинок РФ

Колаж "Новин Донбасу" створено за допомогою ШІ

Вже буквально за півроку до рук окупантів може перейти будь-яке майно з 5,5 млн об'єктів нерухомості та 2,5 млн земельних ділянок на окупованих територіях України (такі дані наводить голова єдиного державного російського реєстру нерухомості). Базу для цього у російському законодавстві та на тимчасово окупованих РФ територіях України (ТОТ) інтенсивно готували кілька років поспіль.

Терміни реєстрації нерухомості на ТОТ скорочені

Вже 1 липня 2026 року власники нерухомості на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) можуть втратити свої права. Це відбудеться у зв'язку з тим, що російський законопроєкт №1052810—8 (про внесення змін до закону «Про захист прав споживачів» щодо регулювання дистанційного продажу), про нього «Новини Донбасу» раніше вже писали, вже підписаний президентом РФ Володимиром Путіним.

Тобто, з 1 липня наступного року дію попереднього Федерального закону РФ № 193-ФЗ від 07.07.2025 року буде припинено. Нагадаємо, закон РФ № 193-ФЗ стосується «визнання документів, виданих українськими структурами, нотаріусами або регіональною владою до приєднання територій до Росії, а також паперів, оформлених раніше цього терміну, якщо вони відповідають діючим тоді нормам». А з 1 липня наступного року українські документи на ТОТ прийматися вже не будуть.

У зв'язку зі скороченням термінів вимушені переселенці, біженці з українським громадянством, та жителі окупації, включаючи тих, хто отримав російські паспорти, з 1 липня наступного року можуть втратити права на своє майно: вони просто можуть не встигнути зареєструвати його в Росреєстрі — Єдиному державному реєстрі нерухомості Росії. А реєстрація в Росреєстрі — одна з головних вимог окупантів до власників, які хочуть зберегти свої права на майно.

Більше того, вже сьогодні можливість громадян України зареєструвати своє майно в Росреєстрі була обмежена російською Постановою №1103 від 14.03. 2025 року, де вказано значний список недружніх Росії держав, серед яких є Україна. Про це «Новини Донбасу» також писали раніше.

Причину скорочення термінів реєстрації нерухомості на ТОТ на парламентських слуханнях законопроєкту озвучив заступник міністра будівництва та ЖКГ Росії Алмаз Хусаїнов.

«Разом з урядом Росії було ухвалено рішення скоротити терміни. Ми вважаємо, що з 2022 року часу було більш ніж достатньо, щоб зареєструвати свої права», — сказав Алмаз Хусаїнов.

За словами Хусаїнова, скорочення термінів — це «спонукання громадян до активної реєстрації нерухомості». Також заступник міністра ЖКГ РФ, серед причин фактичного прискорення експропріації майна мешканців окупації назвав «велику кількість фальсифікованих та старих документів про нерухомість, які мешканці нових регіонів надають на реєстрацію». Які саме документи в російському реєстрі вважають «старими» і які «фальсифікованими», спікер не пояснив.

Повноваження окупаційної влади продовжені

Нагадаємо, що цим законопроєктом №1052810—8 пропонується «зменшити термін надання раніше виданих органами влади України правовстановлюючих документів на майно для державної реєстрації (у Росреєстрі) — з 1 січня 2028 року до 1 липня 2026 року».

І цим же законопроектом №1052810—8 «право «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей (йдеться про місцеві окупаційні адміністрації), визнавати своєю власністю безхазяйні житлові приміщення» продовжено до 2030 року.

Яке майно на ТОТ визнають безхазяйним

У «ДНР» критерії визнання майна безхазяйним, включаючи нерухомість, засновані на Цивільному кодексі РФ та місцевих нормативних актах окупаційної влади: наприклад, статті 225 Цивільного кодексу РФ. А на території «ДНР» ці питання регулюються також: «Указом «вріо голови “ДНР”» № 64 від 27.02.2023 року (Про деякі питання, пов'язані з управлінням майном…), Постановою № 45—5 від 22.06.2023 (про визнання нерухомості безхазяйною (крім) 66-РЗ від 21.03.24 року (Про особливості виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень «ДНР» на житлові приміщення…).

Про всяк випадок, нагадаємо власникам майна на ТОТ ці критерії.

Основні критерії для будь-якого майна для визнання безхазяйним:

Відсутність власника: У майна немає власника.

Невідомий власник: Власника не можна встановити.

Відмова від права власності: Власник явно відмовився від свого майна.

Додаткові критерії для житлових приміщень (згідно з Законом «ДНР» 66-РЗ):

66-РЗ): Несплата комунальних послуг: Понад рік до виявлення.

Відсутність реєстрації в ЄДРН (Росреєстрі): Немає відомостей про право власності.

Невикористання/загроза: невикористання, що загрожує безпеці для мешканців або інших осіб.

Процедура визнання майна безхазяйним угрупуванням «ДНР»

Процес починається з виявлення об'єкта з ознаками безхазяйності уповноваженим органом, який надсилає заяву до «Фонду держмайна ДНР». Заяву до Фонду державного майна «ДНР» («ФДМ ДНР») подає орган – виявник. Виявляти об'єкт, що має ознаки безхазяйності, можуть: «Адміністрації голови, уряд «ДНР»», або виконавчі органи».

«ФДМ ДНР» вживає заходів щодо прийняття майна на облік як безхазяйного (із внесенням до Росреєстру), а потім визнає право муніципальної/держвласності. Як правило, це відбувається у судовому порядку.

Якщо після конфіскації, власник раптом все ж таки з'явиться і доведе свої права на конфісковане майно, то, згідно з російським законодавством, йому мають виплатити грошову компенсацію. Однак це право поширюватиметься виключно на громадян РФ. Порядок такої компенсації визначатиме окупаційна адміністрація.

Суцільну «інвентаризацію» нерухомості та землі на захоплених територіях РФ планують завершити до кінця 2026 року

Підписаний Путіним Федеральний конституційний закон РФ від 15 грудня 2025 р. № 4-ФКЗ «Про внесення змін до окремих федеральних конституційних законів», який закріплює право окупантів та їх посібників на ТОТ фактично відбирати майно у громадян України і не лише, набере законної сили 26 грудня 2025 року. Але, як з'ясувалося, на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей інвентаризація об'єктів нерухомості протягом останніх трьох років проводиться досить інтенсивно.



Втім, виявленням «нічийних» об'єктів окупаційна влада зайнялася в Криму та на Донбасі ще в 2014 році. Перші відомості про заселення порожніх квартир «героями» так званого «ополчення» з'явилися на окупованих територіях Донецької та Луганської області вже у 2015 році. Щоправда, тоді це не було масовим явищем. І з появою наполегливих господарів житла, які мали змогу та сміливість доводити свої законні права власності, новоселів» виселяли, і найчастіше це відбувалося «без бою».



В окупованому Криму на сьогодні процеси експропріації власності «не в'їзних» на територію півострова громадян України вже практично завершені.



А на окупованих до та після 24 лютого 2022 року територіях Донеччини та Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують активно підраховувати та переводити у свою власність буквально все від ряд.

«З 2024 року на території Донбасу та Новоросії (так окупанти позначають південні та східні землі України) на облік до Єдиного державного реєстру нерухомості (ЄДРН) поставлено 4,9 млн. об'єктів. Частину з них мешканці зареєстрували самостійно, частину виявлено у процесі суцільної інвентаризації, яку 2,5 останніх роки проводить Росреєстр. Загалом в результаті комплексної роботи за 2,5 роки на облік у Єдиному державному реєстрі нерухомості поставлено 4,9 млн. об'єктів, що майже вчетверо більше, ніж рік тому», — про це розповів на зустрічі з головою уряду РФ Михайлом Мішустіним голова Росреєстру Олег Скуфінський.

Він додав, що Росреєстр виявив у Донецькій, Луганській областях, Запорізькій та Херсонській областях 550 тис. неврахованих об'єктів нерухомості та 330 тис. га землі, які не мають документів. Роботи із суцільної інвентаризації стартували у нових регіонах у вересні 2024 року.

«Завершити процес планується до кінця 2026 року. У майбутньому ці об'єкти можна залучити до обігу та реалізовувати інвестиційні проекти, у тому числі будувати житло. Загалом у чотирьох нових регіонах налічується 5,5 млн об'єктів нерухомості. На сьогодні вже поставлено на облік та внесено за підсумками інвентаризації 4,6 млн. об'єктів, це близько 80%. Кількість земельних ділянок на нових територіях оцінюється відомством у 2,5 млн. одиниць. Ще рік тому таких об'єктів у реєстрі було 1,3 млн», — сказав голова Росреєстру Скуфінський.

Розпоряджатися експропрійованим будуть у Кремлі

Варто зазначити, що навіть реєстрація майна на ТОТ у Росреесті не завжди гарантує власнику збереження за ним його законних прав.

«Фахівці вивчають документальні джерела про об'єкти та порівнюють фактичні дані на місцевості, визначають межі об'єктів та виявляють невикористовувані та безхазяйні. Інвентаризація дозволяє виявити безгоспні землі та об'єкти та сформувати повну та достовірну інформацію про об'єкти. І залучити до обігу раніше не враховані активи, а також закладає основу для грамотного планування територіального розвитку», — пояснив віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін.

Справа в тому, що в текст Законопроєкту №1052810-8 (про скорочення термінів реєстрації майна на ТОТ і продовження повноважень окупаційної влади, про що «Новини Донбасу» згадували на самому початку), додали, що майно, що перейшло у федеральну власність РФ, може передаватися як внесок до публічно-правової компанії «Фонд розвитку територій» (ППК ФРТ).

ППК «Фонд розвитку територій» отримує можливість:

Здавати це майно у найм;

Продавати його;

знижувати вартість майна;

Проводити правочини без торгів (у закритій формі) за рішенням спеціальної комісії.

Зазначимо, що сам віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін особа, яка безпосередньо зацікавлена в швидкій «суцільній інвентаризації» та переведенні експропрійованого майна у федеральну власність РФ. Хуснуллін очолює наглядову раду у ППК ФРТ.

Марат Хуснуллін

А Ільшат Шагіахметов, який керував секретаріатом Хуснулліна в уряді РФ, — гендиректор у тому ж Фонді: він обійняв цю посаду практично одночасно із внесенням цього Законопроекту №1052810—8 на розгляд.

Ільшат Шагіахметов

Тобто вилученням та перерозподілом експропрійованого на ТОТ житла у Кремлі будуть займатися наближені Путіна. Як бачимо, вони навіть не приховують, що лобіювали ухвалення цього закону і скорочення в ньому термінів, відведених на реєстрацію майна в Росеєстрі, що відкриває для них доступ буквально до «золотої жили».

Новосілля в новобудовах окупантів «аборигенам» не світить

Як уже писали «Новини Донбасу» будинки, що будуються на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, зводять за рахунок інвесторів, які купують собі в них житло за програмами іпотечного кредитування.

Зрозуміло, що у переважної більшості маріупольців, що втратили дах над головою, можливостей інвестувати в новобудови, немає.

«Аборигенам», тобто місцевому населенню, яке залишилось в окупації, вселення у капітальні збудовані, або добудовані росіянами будинки практично «не світить».

Як уже писали «Новини Донбасу», на сьогодні у жителів ТОТ конфісковано понад 25 тисяч квартир, у тому числі у тих, хто зареєстрував їх у Росреєстрі. Звернення мешканців окупованого Маріуполя, які залишилися без даху над головою «визволителі» залишають без відповіді.

А «дефіцитним» медикам і вчителям, яких хочуть залучити до роботи на селі, «тимчасово виконуючий обов'язки голова ДНР» Денис Пушилін (у ряді підписаних ним останніх документів його посада звучить саме так, що підкреслює той факт, що він — не головна і керована з Кремля фігура) під час «прямої лінії» пообіцяв будівництво модульних будиночків, у кращому випадку — заселення в безхазяйне житло, яке у судовому порядку може бути звернене до муніципальної власності.

Кремль дав старт новій хвилі « великого переселення » окупантів із російських глибинок на окуповані території України

Нагадаємо, що Пушилін закликав мешканців «республіки» сигналізувати владі про наявність порожнього житла. Однак фахівцям, яких у «республіці» гостро не вистачає, доведеться й на отримання такого службового житла стати в чергу разом із «понаїхавшими» з РФ важливішими персонами.

У списку тих, кому може бути надано службове житло (це питання в Росії регулюється Житловим кодексом РФ — статті 93, 104) і регіональним законодавством, першими в черзі позначені військовослужбовці, чиновники, призначені на державні посади та муніципальні службовці, а потім йдуть цінні кадри: працівники муніципального утворення, медицини та ЖКГ. У «відряджених», яким за підвищеними тарифами оплачують перебування в зоні «СВО», звичайно, свого житла немає, і їх, ймовірно, в першу чергу і розселять у ці самі, вилучені у місцевих жителів, квартири.

Сьогодні ми вже можемо з високою впевненістю говорити про те, що Кремль дав старт новому великому переселенню окупантів із російських глибинок (подібне вже спостерігалося на українській землі в 30-ті роки минулого століття після влаштованого радянською владою Голодомору-Геноциду, про що «Новини Донбасу» вже писали).

На користь такого припущення кажуть: і інтенсивна «суцільна» інвентаризація майна; скорочення термінів, відведених на реєстрацію майна у Росреєстрі; обмеження прав громадян України зареєструвати своє майно на ТОТ; а також внесення доповнень до законопроєкту про те, що до роботи буде підключено Фонд розвитку територій, наглядову раду в якому очолив сам російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін.

Крім перерахованого вище, землі для російських забудовників місцева окупаційна влада виділяє без проведення торгів (тендера).

Плюс до того: у жовтні поточного року російська влада розширила права на віддалену реєстрацію житла в «нових регіонах» (читай — на ТОТ) для мешканців 35 регіонів РФ. Якщо раніше громадяни РФ могли зареєструвати майно на ТОТ в багатофункціональному центрі (подавши заявку через мобільний додаток «Госуслуги») тільки в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у Московській та Ростовській областях, то тепер цей сервіс доступний, зокрема, в Адигеї, Челябінській та Омській областях, Хабаровському краї, а також у Ямало-Ненецькому та Чукотському автономних округах.

Саме ці віддалені північні краї у списку 35 регіонів і наводять на думку про те, що в них навряд чи проживають біженці з України. Швидше ті громадяни РФ, хто вже проживав там постійно, але вирішив перебратися в тепліші широти, для чого й купують квартири на ТОТ.

За даними місцевих рієлторів, у 2022 році (ще до того, як на окупованій частині Донеччини настала повна катастрофа з водою) на ринку нерухомості спостерігався високий підйом продажів. Мешканці російських глибинок активно скуповували в Донецьку, Макіївці та Маріуполі нерухомість, «не дивлячись»: тобто, видавши довіреність будь-кому (зокрема, самому ріелтору).

У тому числі, купували і нерухомість, що постраждала в ході бойових дій, і за зовсім не «непридатними» цінами. Наразі, через відсутність води темпи продажу житла на вторинному донецькому ринку, за даними ріелторів, знизилися, проте ціни на житло, як і раніше, залишаються високими.

Відео рієлтора, який рекламує малосімейку після пожежі в мікрорайоні Зелений в окупованій Макіївці – «всього за 1 млн. рублів», викликало чимало глузливих коментарів. Тим більше, що вода, яка має подаватися в цю багатоповерхівку за графіком «раз на три дні», як обіцяє ріелтор, може, насправді туди не подаватися.

Але, як розповідають ріелтори, даремно коментатори сміялися: ті, хто цікавиться подібною нерухомістю, є. Деякі майбутні покупці живуть у ще гірших умовах. Але вони мають гроші. Чи хтось у сім'ї гроші на військовому контракті заробляє: вбиває українців у ході так званої «СВО». Чи то у когось родич уже «відвоювався», і вони отримали посмертні виплати. Чи родич освоює ТОТ, які в РФ називають «новими регіонами», і отримує високу зарплату за «відрядження» — за ризик: всі території ТОТ, навіть окуповані ще в 2014-му році, все ще РФ вважаються зоною «СВО».

Навіть кремлівські пропагандисти розуміють, що «звільнених» виселять із ТОТ

І ще один вагомий аргумент, який говорить на користь припущення щодо масштабного «імпортозаміщення» корінних жителів окупантами, що стартував, це забавний «плач» російської пропагандистки Анастасії Кашеварової, яким вона вибухнула у себе в Телеграм-каналі. Щоправда, у бідах мешканців ТОТ, яких виселяють на вулицю, звільняючи місця для російських загарбників, пропагандистка побачила не властивий її «глибинному народові» підхід. Та й загалом її висновки логікою не вражають. Але в будь-якому разі факт залишається фактом: навіть у середовищі пропалених кремлівських пропагандистів знайшлися ті, хто вразився стільки неприкритої жадібної та жорсткої політики щодо населення окупованих територій, у тому числі стосовно «ждунів» — колаборантів та латентних колаборантів — жертв.

Кашеварова пише: «Мені дуже прикро за російських людей, які чекали, що Росія прийде. … Раділи нашим військовим, обіймали та цілували їх… щоб прийшла Росія, прийшло право, щоб припинив жити злодійський Київ за рахунок Донбасу. А натрапили на що???... Визнавати житло безхазяйним, віджимати його на користь тих, хто саботує захід Росії на території, хто наварюється на людському горі. Це ж якби у ВВВ (під час Другої Світової війни, яку в Росії називають Великою Вітчизняною війною) житло червоноармійців віддавали поліцаям.

Я була у бабусі, Героя Праці, вона відновлювала Донбас після ВВВ. Працювала не покладаючи рук і знову війна і знову на вулиці. Живе у хостелі на трасі біля заправки у Тверській області. Плаче. Говорить, що помре без свого кута. А вона інвалід – живе у клітці. І ще в МФЦ їй сказали: а чого ви сюди приїхали? А вона в розбитому домі в Бахмуті чекала на синів своїх. Не виїжджала родина. Чекала на рідних, чекала на Росію».

Авторка: Олена Смирнова