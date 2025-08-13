РФ тренирует детей ВОТ Луганщины для будущей мобилизации

Подготовка детей к службе в армии РФ. Фото: ЦНС

На временно оккупированной Луганщине россияне системно готовят украинских детей к будущей мобилизации в армию РФ, сообщает Центр национального сопротивления.



В Станице Луганской бойцы Росгвардии и «активисты» партии «Единая Россия» провели для воспитанников местного футбольного клуба «Атаман» так называемые «тренировки» в рамках Дня физкультурника.



Детей заставляли выполнять упражнения на выносливость и силу, отрабатывать элементы рукопашного боя и повторять приемы спецподразделений. Инструкторы прямо заявляли, что это подготовка для отбора в военные формирования.



ЦНС подчеркивает: подобные действия — часть политики милитаризации образования и формирования мобрезерва среди несовершеннолетних, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.