В Покровске и Гришино прогремели взрывы: предположительно, россияне ударили КАБми

Город Покровск Донецкой области снова подвергся обстрелу со стороны российских военных. Сегодня около 12:45 в городе прогремел сильный взрыв. По словам местных жителей, был прилет на микрорайон Южный.
Телеграм-канал «Донбасс оперативный» опубликовал фото поднимающегося дыма после прилёта.
Позже появилось видео последствий обстрела рынка на микрорайоне Лазурный.
Также сообщается о взрывах в селе Гришино Покровского района.
До этого мониторинговые каналы предупреждали о пусках КАБов в сторону Покровского и Краматорского районов.
К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.
Напомним, российская армия в среду, 8 января, в очередной раз обстреляла Покровск и село Гришино Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, информация о пострадавших не поступала.