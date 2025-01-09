В Покровске и Гришино прогремели взрывы: предположительно, россияне ударили КАБми

В Покровске сегодня днем прогремели взрывы. Фото: Донбасс оперативный/Telegram

Город Покровск Донецкой области снова подвергся обстрелу со стороны российских военных. Сегодня около 12:45 в городе прогремел сильный взрыв. По словам местных жителей, был прилет на микрорайон Южный.

Телеграм-канал «Донбасс оперативный» опубликовал фото поднимающегося дыма после прилёта.

Позже появилось видео последствий обстрела рынка на микрорайоне Лазурный.

Также сообщается о взрывах в селе Гришино Покровского района.

До этого мониторинговые каналы предупреждали о пусках КАБов в сторону Покровского и Краматорского районов.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Напомним, российская армия в среду, 8 января, в очередной раз обстреляла Покровск и село Гришино Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, информация о пострадавших не поступала.