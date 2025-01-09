Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор. Фото: кадр из видео

Украинские танкисты 63 бригады начали практически ежедневно проводить обстрел россиян в Серебрянском лесу. Видео ударов по оккупантам опубликовала 63-я отдельная механизированная бригада (63 ОМБр).



«Когда танк работает по тебе прямой наводкой с расстояния 50-100 метров — это, пожалуй, худшее, что можно пережить на войне», — подписали видео танкисты.

Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор. Фото: кадр из видео

Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор. Фото: кадр из видео

Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор. Фото: кадр из видео

Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор. Фото: кадр из видео

В Генштабе отметили, что на Лиманском направлении ВС РФ атаковали 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи пяти населенных пунктов: Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

ВС РФ атаковали 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Ивановки и Тернов. Фото: карта DeepState

ВС РФ атаковали 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Копанок и Новоегоровки. Фото: карта DeepState

Напомним, танк 63 ОМБр заехал в Серебрянский лес и начал обстрел позиций российских оккупантов, после чего вернулся невредимым.