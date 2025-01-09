Верховная Рада одобрила закон о базовой военной подготовке

Украинский парламент принял закон о базовой военной подготовке. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в Телеграм в четверг, 9 января.

По словам депутатов, за принятие в целом законопроекта №12076 проголосовали 298 парламентариев.

Гончаренко сообщил, что прохождение базовой военной подготовки для женщин будет только добровольным и после того — ставить на военный учет могут тоже исключительно добровольно.

Также этот законопроект позволяет юношам, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, встать на учет, не приезжая в Украину.

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и пройдет:

для студентов заведений высшего образования — в самих заведениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих — в учебных центрах Вооруженных сил Украины.