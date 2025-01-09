18-летнюю девушку в оккупированной Херсонской области задержали за «шпионаж»

18-летнюю жительницу в оккупированной части Херсонской области задержали за «шпионаж». Об этом пишет ASTRA.



ФСБ заявляет, что в апреле 2023 года подозреваемая собирала и передавала куратору сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил РФ на территории оккупированной части.



В отношении девушки возбудили дело по статье 275 «Государственная измена». Она предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.