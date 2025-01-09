Дорожные карты и новый пакет военной помощи Украине: детали «Рамштайна»

В Пентагоне раскрыли детали пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов, который анонсировал глава ведомства Ллойд Остин.



Это 74-й транш военного оборудования, предоставленный администрацией президента Джо Байдена из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.



По данным Пентагона, в него вошли:

ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

ракеты класса «воздух-земля»;

вспомогательное оборудование для F-16;

танковые мостоукладчики;

оборудование защищенной связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Сегодня, 9 января, в Германии на авиабазе «Рамштайн» проходит заседание Контактной группы по вопросам Украины. Уже известно, что на заседании утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года.



Лидеры групп коалиций способностей (capability coalition) одобрили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года, сообщил министр обороны США Ллойд Остин ІІІ.



«Ранее сегодня группа лидеров коалиции снова встретилась, включая представителей наших 15 стран. И они одобрили дорожные карты коалиции способностей, ведущие к 2027 году. Через коалиции способностей страны-партнеры могут продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя», — сказал он.



Таким образом, как указал Остин, партнеры могут продолжать помогать Украине наращивать силу, которая будет сдерживать дальнейшую российскую агрессию в долгосрочной перспективе, пока Украина реализует свои собственные критические реформы по мобилизации и другим направлениям.



«Дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 года и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки. Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные силы были полностью совместимы с силами Альянса. Наша главная задача — сбалансировать насущные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских Сил обороны», — рассказал министр.



Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников к большему привлечению в производство дронов в Украине, а также к заключению двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.



«Военная помощь нашему государству на этот год, поставка дополнительных средств ПВО, будущая работа формата "Рамштайн", поддержка украинского производства вооружения и техники — среди обсуждаемых тем», — сообщил Зеленский.



Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи он отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО и предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны.