Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА

09 января 2025, 15:50

В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА

В Курахово под постоянными обстрелами остаются около 300 жителей. Фото: ОВА В Курахово под постоянными обстрелами остаются около 300 жителей. Фото: ОВА

В городе Курахово Донецкой области, где продолжаются бои, остаются около 300 человек. Об этом 8 января в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«В Курахово остается около 300 человек. Враг давит очень сильно, очень мощно. Наши Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов», — сказал он.

По сообщению начальника ОВА, выехать из города можно только по фильтрационным направлениям.

По его данным в городе Курахово остаются около 300 человек, в Мирнограде — 300 человек, в Торецке — 126 человек.

«Что будет с этими людьми дальше — мы не понимаем. Обращаемся дальше к людям тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта — это очень опасно», — заявил Филашкин.

Напомним, ранее спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов сообщил «Новостям Донбасса», что украинские военные до сих пор держат оборону в западной части города Курахово Донецкой области, в том числе контролируют ТЭС. 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Жители Курахово обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:25
Горловка снова под обстрелами — последствия
15:50
В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА
14:40
Школьников на оккупированной Донетчине заставили работать на захватчиков — ЦНС
14:14
Оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья
13:23
В группировке «ЛНР» зафиксировали большое количество самоубийств среди оккупантов
12:45
18-летнюю девушку в оккупированной Херсонской области задержали за «шпионаж»
06:59
Под Джанкоем зафиксировано перемещение боеприпасов для ПВО и цистерн с топливом
23:01
Главное за день: Удар по Запорожью. Жители Мариуполя просят Путина вернуть жилье
21:59
«Мы ждали Россию, но надежда угасает»: жители Мариуполя просят Путина вернуть им жилье
15:57
Обстрел Харцызска: ВСУ ударили по командному пункту российских военных
15:37
Трасса в районе оккупированого Харцызска попала под обстрел — последствия
11:20
Группировка «ЛНР» вдвое повысила штрафы за нарушение ПДД
23:00
Главное за день: Бои в Лозовой. Украинские силы держат оборону в Курахово
22:14
«ДНР»: В оккупированной Горловке под обстрелами ранены 3 человека
11:45
В Мариуполе оккупанты заасфальтировали деревья на тротуаре
10:23
На оккупированных территориях украинцам запретили пополнять счет на мобильный телефон без паспорта РФ — ЦНС
09:27
Около 150 человек остаются в Торецке Донецкой области
08:15
Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма
08:06
Российские войска захватили Лозовую в Харьковской области — DeepState
11:19
Россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
все новости
18:45
Известно, сколько украинцев сейчас находятся за границей
18:11
ПВО сбила все три крылатые ракеты, которые летели на Кривой Рог
17:50
Из Лимана эвакуировали последнего ребенка
17:47
Бойцы ВСУ держат оборону в километре от Мирнограда — ГВА
17:25
Горловка снова под обстрелами — последствия
17:14
Верховная Рада одобрила закон о базовой военной подготовке
16:55
Дорожные карты и новый пакет военной помощи Украине: детали «Рамштайна»
16:37
Россиянку и двоих украинцев будут судить за сдачу позиций ВСУ
15:52
Почти 46 млн гривен направили на нужды подразделений, которые защищают Донетчину — Филашкин
15:50
В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА
15:18
В Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения
14:40
На войне погиб победитель «Танцуют все!» и воин 24-й ОМБр Владимир Раков
14:40
Школьников на оккупированной Донетчине заставили работать на захватчиков — ЦНС
14:28
В Покровске и Гришино прогремели взрывы: предположительно, россияне ударили КАБми
14:14
Оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья
13:23
Россия атаковала Херсон: два КАБа упали на жилую застройку, шесть раненых
13:23
В группировке «ЛНР» зафиксировали большое количество самоубийств среди оккупантов
12:45
18-летнюю девушку в оккупированной Херсонской области задержали за «шпионаж»
11:50
Из бюджета Покровской громады на нужды ВСУ будет направлено более 100 миллионов гривен
11:25
Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор
все новости
ВИДЕО
В Покровске сегодня днем прогремели взрывы. Фото: Донбасс оперативный/Telegram В Покровске и Гришино прогремели взрывы: предположительно, россияне ударили КАБми
09 января, 14:28
Россия атаковала КАБами Херсон, шесть раненых. Фото: кадр из видео Россия атаковала Херсон: два КАБа упали на жилую застройку, шесть раненых
09 января, 13:23
Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор. Фото: кадр из видео Танки ВСУ атакуют россиян в Серебрянском лесу в упор
09 января, 11:25
Удара РФ по Запорожью: погибли 13, пострадали 63. Фото: ГСЧС Запорожья В результате удара РФ по Запорожью погибли 13 человек, еще 109 пострадали
09 января, 06:35
Последствия удара российских войск по Запорожью в среду, 8 января. Фото: ОВА Тринадцать человек погибли и 18 ранены в результате российского удара по промобъекту в Запорожье 8 января
08 января, 18:17
В Запорожье один человек погиб и трое ранены в результате российского обстрела сегодня, 8 января. Иллюстративное фото Один человек погиб и трое ранены из-за российского удара по промобъекту в Запорожье
08 января, 16:30

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор