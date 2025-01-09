В Курахово под обстрелами остаются 300 человек — ОВА

В Курахово под постоянными обстрелами остаются около 300 жителей. Фото: ОВА

В городе Курахово Донецкой области, где продолжаются бои, остаются около 300 человек. Об этом 8 января в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«В Курахово остается около 300 человек. Враг давит очень сильно, очень мощно. Наши Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов», — сказал он.

По сообщению начальника ОВА, выехать из города можно только по фильтрационным направлениям.

По его данным в городе Курахово остаются около 300 человек, в Мирнограде — 300 человек, в Торецке — 126 человек.

«Что будет с этими людьми дальше — мы не понимаем. Обращаемся дальше к людям тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта — это очень опасно», — заявил Филашкин.

Напомним, ранее спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов сообщил «Новостям Донбасса», что украинские военные до сих пор держат оборону в западной части города Курахово Донецкой области, в том числе контролируют ТЭС.