Школьников на оккупированной Донетчине заставили работать на захватчиков — ЦНС

Школьников ВОТ Донетчины заставили работать на захватчиков. Фото: ЦНС

Во время зимних каникул детей на временно оккупированной Донетчине обязали изготавливать окопные свечи для российских оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Согласно ЦНС, несмотря на каникулы, школьники получили «план» от фейкового министерства «просвещения ДНР». Каждый старшеклассник должен был сделать не менее 50 свечей, а ученики младших классов — 25.



Также недавно оккупанты провели в школах уроки «межнациональной дружбы», где детей заставляли рисовать листовки в поддержку Северной Кореи, пытаясь героизировать тех, кто принес на украинскую землю войну и смерть.

Напомним, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей в более безопасные регионы Украины.