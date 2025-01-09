Из бюджета Покровской громады на нужды ВСУ будет направлено более 100 миллионов гривен

В прошлом году громада выделила более 40 млн гривен на помощь ВСУ. Фото: Покровская ГВА

В 2025 году из бюджета Покровской громады на нужды Сил обороны запланировано более 100 миллионов гривен. Эти расходы будут передаваться в виде субвенций по запросу воинских частей. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, в громаде обустраиваются экстренные пункты обогрева и модульные котельные, возводятся фортификационные сооружения.



В прошлом году Покровской громадой было направлено более 40 млн гривен на помощь ВСУ. В этом году запланировано более 100. Средства заложены на пополнение материального резерва для обороны города и помощи Вооруженным силам Украины.



«Надо и на дроны, и не забывать о людях, которые работают на оборону города. Мы, как военная администрация, не можем купить и просто вручить что-то защитникам. Мы передаем субвенцией по запросу, который поступает от воинской части. Если его согласовывает ОТГ «Донецк», то мы включаем эти расходы в бюджет. На этот год тоже запланировали средства нашим силам обороны», — отметил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.



Ранее мы писали, что из бюджета Кураховской громады в 2024 году было выделено более 100 миллионов гривен для укрепления обороны и безопасности. Эти средства пошли на покупку техники, оборудования, а также на другие необходимые ресурсы для нашей обороны и поддержания общественной безопасности.