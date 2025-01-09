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Оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья

09 января 2025, 14:14

Оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья

Согласно развединформации, российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Об этом информирует ГУР МОУ. 

С 1 октября до 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек. Оккупационная администрация заставляет украинцев до 60 лет становиться на «воинский учет».

По данным ГУР, в случае отказа, оккупанты угрожают увольнением и дальнейшими ограничениями в трудоустройстве.

Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах РФ по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение. 

Напомним, в Мариупольском районе россияне начали «агрессивную мобилизацию» молодежи.

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