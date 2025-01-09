Оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья

Согласно развединформации, российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Об этом информирует ГУР МОУ.



С 1 октября до 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек. Оккупационная администрация заставляет украинцев до 60 лет становиться на «воинский учет».



По данным ГУР, в случае отказа, оккупанты угрожают увольнением и дальнейшими ограничениями в трудоустройстве.



Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах РФ по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение.

Напомним, в Мариупольском районе россияне начали «агрессивную мобилизацию» молодежи.