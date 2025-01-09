В Краматорске после кибератаки возобновил работу РАГС

В управлении регистрационных полномочий и ведения реестра территориальной громады Краматорского городского совета заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (РАГС), доступ к которому был невозможен после масштабной кибератаки 19 декабря 2024 года. Об этом сообщила городская военная администрация.

В ГВА напомнили, что услуги управления можно получить по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8, кабинет 2, отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Телефон: 099 720 5960.

График работы: пн-чт с 8:00 до 17:00; пт – с 8:00 до 15:45; перерыв с 12:00 до 12:45.

В Краматорске отдел государственной регистрации актов гражданского состояния будет принимать граждан 15-16 января с 9 до 16 часов по адресу: улица Парковая, 10 (второй этаж).

В ГВА отметили, что отдел будет работать для предоставления консультаций, решения вопросов получения повторных документов и выписок из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.