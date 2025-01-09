Почти 46 млн гривен направили на нужды подразделений, которые защищают Донетчину — Филашкин

Донецкая ОВА направила почти 46 млн гривен. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 9 января провел заседание совета обороны безопасности, на котором было принято решение направить почти 46 миллионов гривен на нужды подразделений, которые защищают Донецкую область. Об этом он написал в телеграм.



«Эти средства защитники потратят на приобретение средств РЭБ и дронов разных типов», — уточнил он.





Кроме того, Филашкин рассказал, что на заседании рассмотрели обращение подразделений о предоставлении им средств в виде субвенции из областного бюджета и анализ использования средств субвенции, предоставленной подразделениям сил безопасности и обороны за 2024 год.



«Решили выделить 12,2 миллиона гривен из областного бюджета местным военным администрациям на усиление обороны территорий», — добавил Филашкин.



Ранее мы писали, что в 2025 году из бюджета Покровской громады на нужды Сил обороны запланировано более 100 миллионов гривен. Эти расходы будут передаваться в виде субвенций по запросу воинских частей.