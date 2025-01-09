Горловка снова под обстрелами — последствия

Горловка на протяжении четверга, 9 января, терпит обстрелы и атаки беспилотников. В оккупационной администрации города заявили о ранении женщины.



Несколько ударов зафиксированы в жилом массиве «Солнечный», поселке шахты им. Румянцева.



Группировка «ДНР» традиционно утверждает, что обстрелы нацелены на мирную инфраструктуру, умалчивая о расположении российских военных в жилых кварталах.



Так, в жилом массиве «Солнечный» снова повреждена крыша одного из домов. Стоит отметить, что оккупанты устанавливают военную технику на крышах жилых многоэтажных домов.