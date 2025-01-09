Россиянку и двоих украинцев будут судить за сдачу позиций ВСУ

Перед судом предстанут трое участников межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которые наводили удары по средствам ПВО в Донецкой и Одесской областях.



В марте 2022 года жительница поселка Малотарановка Донецкой области по просьбе сестры из оккупированного Крыма присоединилась к чату в Telegram для передачи информации военного характера. Затем к ним присоединились мужчина из Одессы и россиянка, которая проживала в селе Лиманка Одесской области.

Все трое сливали российскому куратору данные о местах дислокации ВСУ, ремонта техники и расположения вооружения Сил обороны. Кроме того, мужчина присылал карты с обозначением военных объектов и информацию о пролете авиации.

Теперь украинцам грозит тюремный срок за государственную измену. А россиянке инкриминируют несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Обвиняемые — под стражей.



Ранее в Донецкой области суд заключил в тюрьму 11 человек, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Осенью этого года украинские защитники взяли боевиков в плен.