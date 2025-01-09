Бойцы ВСУ держат оборону в километре от Мирнограда — ГВА

Украинские военные обороняют Мирноград Донецкой области в километре от населённого пункта. Фото: Новости Донбасса

Исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк отметил, что ВСУ держат оборону в километре от города. Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспресо».

«Каждый день происходят артиллерийские обстрелы. К счастью, не всегда есть попадания в застройку — в основном снаряды падают на окраины», — отметил Третяк.

По словам и. о. начальника Мирноградской ГВА, Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать агрессора, который пытается прорваться в город. Уже несколько месяцев силы обороны удерживают позиции на юго-восточном направлении, остановив противника в километре от Мирнограда. В то же время российские войска ужесточают попытки обойти оборону с другой стороны.

Юрий Третяк также добавил, что в Мирнограде остается около 5 тысяч человек. Пока невозможно посчитать точное количество, поскольку люди прячутся в подвалах многоэтажных домов, а в частном секторе это сложно определить. Преимущественно это пожилые люди и те, кто продолжает работать за пределами населенного пункта.

«В городе работает несколько небольших магазинов, которые продают продукты, но они расположены в более опасных районах. К сожалению, до сих пор остающиеся жители не соглашаются на эвакуацию. Причины у каждого разные. С сентября в городе нет света, газа и воды», — подчеркнул Третьяк.

Напомним, ранее в эфире национального телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что под обстрелами в Курахово Донецкой области остаются приблизительно 300 человек.