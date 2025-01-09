ПВО сбила все три крылатые ракеты, которые летели на Кривой Рог

ПВО сбила три ракеты над Днепропетровщиной. Фото: Воздушные силы

Российская армия 9 января запустила по городу Кривой Рог Днепропетровской области три крылатые ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В 14:10 9 января 2025 года противник атаковал город Кривой Рог тремя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВС Украины.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 9 января запустили по Украине 70 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 46 БПЛА.