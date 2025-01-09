Россия атаковала Херсон: два КАБа упали на жилую застройку, шесть раненых

Россия атаковала КАБами Херсон, шесть раненых. Фото: кадр из видео

Посреди дня россияне атаковали Херсон с авиации, по меньшей мере два КАБа враг сбросил на жилую застройку. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.







По состоянию на эту минуту известно о шести пострадавших — две женщины и четверо мужчин. У них взрывные травмы и осколочные ранения.



Одному пострадавшему бригада «скорой» оказала помощь на месте, остальные — находятся в больницах. Медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что РФ готовится к масштабному наступлению на Херсон. Напомним, 6 января 2025 года, в Херсоне БПЛА атаковал маршрутное такси, в результате удара есть погибший и раненые.