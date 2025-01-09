Россия атаковала Херсон: два КАБа упали на жилую застройку, шесть раненых

Посреди дня россияне атаковали Херсон с авиации, по меньшей мере два КАБа враг сбросил на жилую застройку. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По состоянию на эту минуту известно о шести пострадавших — две женщины и четверо мужчин. У них взрывные травмы и осколочные ранения.
Одному пострадавшему бригада «скорой» оказала помощь на месте, остальные — находятся в больницах. Медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что РФ готовится к масштабному наступлению на Херсон. Напомним, 6 января 2025 года, в Херсоне БПЛА атаковал маршрутное такси, в результате удара есть погибший и раненые.
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