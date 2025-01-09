В Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения

Никаких решений или проектов по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения в Украине не существует. Об этом сегодня сообщило Министерство энергетики Украины.

«Вопрос даже не рассматривается и не стоит в повестке дня», — говорится в сообщении.

В Министерстве также отметили, что «распространение таких ложных заявлений это попытка врага дестабилизировать ситуацию в стране».

Ведомство призвало население быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что уже в середине этого года тарифы на свет для населения могут подняться почти в два раза.