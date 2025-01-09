На войне погиб победитель «Танцуют все!» и воин 24-й ОМБр Владимир Раков

На войне погиб Владимир Раков. Фото: Гала Пеха

На войне против российских оккупантов погиб украинский танцор, победитель 6-го сезона «Танцуют все!» и военнослужащий 24-й ОМБр Владимир Раков. Об этом сообщила его близкая подруга Гала Пеха.



Известно, что ему в прошлом году исполнилось 30 лет.



«6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега — Владимир Раков», — написала она.





Владимир Раков встал на защиту Украины в 2022 году и служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр имени короля Даниила Галицкого. К слову, этот батальон выполняет задания в Донецкой области, в частности в Часовом Яру. Скорее всего, он погиб на Донетчине.



Раков родился в Евпатории. В 2013 году стал победителем шестого сезона шоу «Танцуют все!». Он с 2013 до 2016 года работал в украинском театральном коллективе Kozar Dance Theatre, в 2017-2019 годах — в Traum Theatre Salome в Германии. Учился в танцевальных школах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В 2018 году в составе команды Wonder Crew победил в соревнованиях World of Dance в Берлине.



Снимался в рекламе Lexus, Apple и Nike, а также в клипах украинских и зарубежных музыкантов.



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