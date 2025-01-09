Из Лимана эвакуировали последнего ребенка

Из прифронтового Лимана Донецкой области эвакуировали последнего ребенка. Сейчас несовершеннолетних в городе нет. Больше всего детей в Удачненской громаде. Об этом рассказала и.о. начальника службы по делам детей Юлия Рыжакова, передает «Вільне радіо».



В пяти населенных пунктах Донецкой области, где действует принудительная эвакуация детей, до сих пор оставляют 27 семей с несовершеннолетними.



Сейчас на подконтрольной Украине территории Донетчины остаются 307 тысяч жителей. В зоне активных боевых действий 19 громад, где проживают около 47 тысяч человек, среди них — 250 детей.



Ранее мы писали, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей в более безопасные регионы Украины. Однако из прифронтового региона еще нужно вывести 41 ребенка. Больше всего остается несовершеннолетних в Покровском районе.