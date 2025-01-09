В группировке «ЛНР» зафиксировали большое количество самоубийств среди оккупантов

На временно оккупированной территории Луганской области фиксируют высокий процент самоубийств среди российских военных. Больше россияне решают покончить с жизнью только в соседней так называемой «ДНР». Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации.



«Подсчет сделан в течение прошлого года и размещен на просторах интернета. В среднем, каждые два дня кто-то из российских военных укорачивает себе возраст. В конце года ситуация для захватчиков ухудшилась», — отметил он.



По словам Лысогора, в ноябре такие случаи стали случаться почти ежедневно. В декабре — по два на каждые три дня.



Ранее мы писали, что оккупанты массово уничтожают доказательства своих военных преступлений в городе Северскодонецк Луганской области.