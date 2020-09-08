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В Бахмуте пенсионер дважды пытался написать слово «ж...па» под муралом

08 сентября 2020, 20:39

В Бахмуте пенсионер дважды пытался написать слово «ж...па» под муралом

В центре Бахмута местный пенсионер дважды пытался испортить арт-объект бранным словом. Один раз ему это удалось, но ненадолго. Мурал по улице Горбатова, 130 начали рисовать в первых числах сентября. Пока изображение выполнено только наполовину.

Жилец дома, на котором должен появиться арт-объект, написал оскорбительные слова, а именно слово «ж...па» на фундаменте здания, под муралом. Об этом сообщает «Вільне радіо», ссылаясь на полицию Бахмута.

В тот же день местные жители закрасили нижнюю часть стены в зеленый цвет. Инициативу проявил один из кандидатов в депутаты. Цвет выбрали в соответствии с партийной символикой и отчитались о помощи городу в фирменных кепках.

Утром следующего дня 62-летний мужчина пришел снова, чтобы восстановить свою надпись. На этот раз он не успел дописать и первого слова. Сотрудники патрульной полиции остановили мужчину. Но он так и не объяснил правоохранителям, почему повредил стену.

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