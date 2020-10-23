Зеленского сумели напугать в Мариуполе. Реакция президента

Визит президента Владимира Зеленского в Мариуполь не бошелся без курьеза. После торжественного открытия ледовой арены в четверг вечером Зеленский принял участие в совещании.



Президента застал врасплох громкий шум, который внезапно начал звучать из динамиков. Первой реакцией Зеленского был сильный испуг и попытка закрыть уши. Даже охрана бросилась к президенту. Через секунду Зеленский понял, что никакой угрозы нет. К произошедшему он отнесся с улыбкой.

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Напомним, летом 2019 года Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане вместе с охраной.