Зеленского сумели напугать в Мариуполе. Реакция президента

Визит президента Владимира Зеленского в Мариуполь не бошелся без курьеза. После торжественного открытия ледовой арены в четверг вечером Зеленский принял участие в совещании.
Президента застал врасплох громкий шум, который внезапно начал звучать из динамиков. Первой реакцией Зеленского был сильный испуг и попытка закрыть уши. Даже охрана бросилась к президенту. Через секунду Зеленский понял, что никакой угрозы нет. К произошедшему он отнесся с улыбкой.
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Это Мариуполь.Вчера на открытии ледовой арены. Наверно кто настраивал звук,больше не работает #мариуполь #зеленский #mariupol
Бонус:
Напомним, летом 2019 года Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане вместе с охраной.