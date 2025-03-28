Путин заявил, что в Украине нужно ввести внешнее управление под эгидой ООН и США: в Америке ответили

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Глава Кремля Владимир Путин считает, что в Украине нет законной власти, с которой можно вести переговоры, и что «там» можно ввести внешнее управление «под эгидой ООН, США».

Так, во время встречи с экипажем ракетного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманской области РФ Путин заявил о продолжении военных действий в Украине и невозможности переговоров с ней.

«Мы постепенно... движемся к достижению всех целей, заявленных в начале этой операции. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой, и я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания предполагать, что и добьем», — сказал он.

Путин также заявил, что гражданские органы власти на Украине не являются законными — «раз Зеленский нелегитимен, то и все остальные тоже... и как с ними вести переговоры?».

«Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре», — сказал лидер РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области, а видимость переговоров с США нужна лишь для того, чтобы выиграть время.

В Белом доме отреагировали на предложения Путина о передаче Украины под «временное управление» под эгидой ООН и США.

«Система управления в Украине определяется её Конституцией и народом страны», — заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома, передает Reuters.