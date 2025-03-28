Покровск: появилось видео последствий обстрела микрорайона «Шахтерский»

В сети появилось видео последствий обстрела микрорайона «Шахтерский» в Покровске Донецкой области.

Отмечается, что российские оккупационные войска в продолжают обстреливать город Покровск Донецкой области. В социальных сетях местные жители публикуют видео последствий российских обстрелов.

Сегодня телеграм-канал «Донбасс оперативный» разместил видео того, как выглядит в настоящее время микрорайон «Шахтёрский» в результате российских атак.

Ранее сообщалось, что российская армия за минувшие сутки, 27 марта, несколько раз обстреляла Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов один человек погиб и еще двое ранены.