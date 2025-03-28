На Херсонщине оккупанты атаковали дронами машины скорой и спасателей

Российские войска атаковали беспилотниками по автомобилям экстренных служб в Новорайске (Херсонская область). В результате повреждены машины скорой медицинской помощи и пожарных. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.



«Россияне атаковали дроном машины экстренных служб в Новорайске. Из-за атаки БпЛА повреждена карета скорой, а также транспорт пожарных. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Также под ударом российской армии оказалась Белозерка.



В результате «прилета» в дом пострадал 48-летний мужчина. Он получил взрывную травму, контузию и перелом ребра.



Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.