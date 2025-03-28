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Минобороны РФ обвинило Украину в новом ударе по газоизмерительной станции «Суджа»

28 марта 2025, 11:47

Минобороны РФ обвинило Украину в новом ударе по газоизмерительной станции «Суджа»

РСЗО HIMARS. Иллюстративное фото РСЗО HIMARS. Иллюстративное фото

Министерство обороны Российской Федерации сегодня обвинило Украину в новом ударе по газоизмерительной станции «Cуджа». По данным военного ведомства, станция «фактически уничтожена».

Отмечается, что удар был нанесен утром 28 марта РСЗО HIMARS. В результате «произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен», уточнило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

21 марта российское военное ведомство обвинило украинскую армию в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» при отступлении из Курской области. 

Минобороны РФ подчеркнуло, что это нарушает мирную инициативу президента США Дональда Трампа, который договорился с лидерами России и Украины о временном прекращении огня по энергообъектам.

Ранее сообщалось, что административные здания предприятий нефтегазовой промышленности и гражданские объекты были атакованы Россией в Полтаве. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. В то же время советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что за последние 24 часа подтверждено по меньшей мере два удара РФ, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины.

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