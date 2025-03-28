ВСУ подорвали пятиэтажку с российскими военными в Торецке: кадры

Подорванная пятиэтажка с российскими военными в Торецке. Фото: кадр из видео

4-й батальон охраны 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ провел операцию по уничтожению российской пехоты, которая накопилась в пятиэтажном доме в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Украинские военные получили разведывательные данные, что оккупанты накопили силы в одном из домов и планируют проводить штурм.



Бойцы ВСУ сработали на опережение и противотанковыми минами заминировали пятиэтажку. Украинских пехотинцев прикрывал пулеметчик из бронированного автомобиля. Бойцы забросили взрывчатку в дом и отступили. Вскоре взрывчатку привели в действие. В результате проведенной операции штурмовая группа ВС РФ уничтожена.

Напомним, что «Азов» взял в плен два десятка российских военных на Торецком направлении.