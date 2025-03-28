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В Кремле заявили, что РФ оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетике Украины

28 марта 2025, 14:53

В Кремле заявили, что РФ оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетике Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетике Украины. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если он постоянно нарушается Киевом». 

«Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие приказы вооруженным силам, то они их очевидно не выполняют», — добавил он.

Песков заявил, что ситуация в Украине выходит из-под контроля, поэтому обсуждается возможность введения внешнего управления под руководством ООН.

Напомним, Россия и Украина при посредничестве США договорились на 30 дней прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Москва считает, что мораторий действует с 18 марта, однако Киев заявляет, что соглашение вступило в силу с 25 марта.

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