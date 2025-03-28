РФ обстреляла объекты «Нафтогаза»: есть повреждения

Нафтогаз сообщил о вражеском обстреле его объектов. Фото: пресс-служба

В ночь на 28 марта российские военные обстреляли объекты «Нафтогаза». В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаз Украины».



Как отмечается, при обстреле повреждены газодобывающие мощности.



«Очередной обстрел — это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение», — отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.



Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 28 марта запустили по Украине 163 дрона. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 89 БПЛА.