Войска РФ обстреляли Купянск: есть пострадавшие

В результате российского обстрела Купянска Харьковской области есть пострадавшие. Фото: ОВА

Три человека пострадали в результате российского обстрела Купянска Харьковской области. Об этом сегодня сообщили в областной военной администрации.

«58-летняя женщина и 57-летний мужчина получили острую реакцию на стресс», — заявил начальник ОВА Олег Синегубов.

Ранение получил 38-летний мужчина.

Также в результате обстрела повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение.

Ранее сообщалось, что российская армия за минувшие сутки, 27 марта, несколько раз обстреляла Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов один человек погиб и еще двое ранены.