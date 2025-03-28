Войска РФ обстреляли Купянск: есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате российского обстрела Купянска Харьковской области. Об этом сегодня сообщили в областной военной администрации.
«58-летняя женщина и 57-летний мужчина получили острую реакцию на стресс», — заявил начальник ОВА Олег Синегубов.
Ранение получил 38-летний мужчина.
Также в результате обстрела повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение.
Ранее сообщалось, что российская армия за минувшие сутки, 27 марта, несколько раз обстреляла Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов один человек погиб и еще двое ранены.
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