Зеленский на «нормандском саммите» исключил федерализацию и отказ от территорий

Президент Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, изменении вектора развития Украины и уступок по территориям. Об этом он сообщил на брифинге по завершении «нормандского саммита» в Париже.



«Сегодня я хочу очертить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины и с которыми никогда не согласится украинский народ. Первое - это невозможность федерализации - Украина - это унитарное государство.. второе - это невозможность кого-либо оказывать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины», — сказал Зеленский.



Также он заявил о невозможности компромиссов по уступкам территорией страны ради урегулирования ситуации на Донбассе.



«Мы надеемся на соблюдение всех договоренностей [достигнутых на саммите "нормандской четверки"], но имеем четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению миру. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением», - сказал президент.