Как живут Донецк и Луганск в период карантина

Пандемия коронавируса вынудила уйти на карантин украинцев по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Однако на оккупированной территории ограничительный меры пока не такие строгие, как подконтрольной территории.



27 марта группировка «ДНР» решила ввести ограничения из-за пандемии коронавируса. Общепит теперь работает по сокращенному графику, в ТРЦ приостановлено оказание всех развлекательных услуг, а спортклубы, фитнес-залы на выходных могут проводить занятия лишь на свежем воздухе. Кроме того, теперь нельзя выехать в Россию. Для тех, кто въезжает на контролируемую группировками территорию предусмотрен двухнедельных карантин. Первой пересечение блок-постов с неподконтрольной территорией со своей стороны ограничила Украина. Исключение составляют экстренные случаи. Но теперь даже если вам позволят пересечь линию соприкосновения на украинском пункте пропуска, вторая сторона не пропустит.

Как изменилась жизнь людей на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, написало «Суспільне». Издание отмечает, что из соображений безопасности не указывает имена людей, с которыми пообщались журналисты.



«Комментарии людей во многом похожи, однако герои материала не знакомы и не являются представителями одного сообщества. По их словам можно понять, что в ситуации с коронавирусом оккупированные территории ориентируются на информацию из РФ, а местные переживают из-за закрытия КПВВ, потому что не могут получить в Украине пенсию», - пишет издание.



Ниже публикуем полный текст материала, посвященный ситуации на Донбассе до введения первой волны очередных ограничений 27 марта.



ДОНЕТЧИНА

Домохозяйка, Донецк



Один мой сын работает в школе, другой учится в институте. Эта неделя - на карантине, но не знаем, сколько это будет продолжаться. Учителя на работе заполняют журналы, как-то занимаются дистанционно.



Ажиотаж был на прошлой неделе, но он был еще и связан с падением рубля. Люди скупали гречку, сахар. Сейчас уже все спокойно. Знаю от знакомых, что предприятия работают, а вот театры, кинотеатры, филармонии - нет. В аптеках всего хватает, но в масках по улице люди не ходят. Я видела только одного парня в маршрутке в большом респираторе – разве что по одежде поняла, что парень молодой.



Муж работает на рынке, говорит, там единицы в масках, но над ними пока подшучивают. О диагностике нас никак не информируют, ни о каком тестировании коронавируса не слышала. Однако горячая линия, на которую просят обращаться, если будут симптомы, существует. Больше всего переживают пенсионеры, как моя мама, которые не знают, как теперь получать украинские пенсии. У нее же еще и закончилась карточка, и есть слухи, что к лету нельзя будет уехать. В общем пожилые люди знают, что они в группе риска, поэтому и без объявлений самоизолировались. По крайней мере, наши знакомые. Закупились еще на прошлой неделе, закрылись по домам и просят, чтобы им приносили необходимое.



Школьный учитель, Донецк



У нас то объявляют карантин, то прекращают. В минувший вторник сказали: «Карантин», обзвонили всех детей, а потом объявили, что снова учимся. «Министерство» не согласовало это с санстанцией. В среду вечером снова приказ - теперь уже точно карантин. Задания детям даем через «вКонтакте». Учителям утром меряют температуру, но есть только 5 термометров на всех. Без этого директор не допустит к работе. Ну и уборщица все дезинфицирует.



На улицах людей мало. Но в воскресенье у железнодорожного вокзала на рынке было полно, большинство покупателей - пенсионеры. В магазинах ажиотаж спал. На прошлой неделе в центре не было молока донецкого завода, гречки, «Артека» (крупа - ред.). А вот на окраинах - абсолютно все есть. Картофель столько же стоит - 20 рублей за килограмм. Сало сильно подорожало, уже за 300 рублей продают.



На прошлой неделе выдали зарплату за март бюджетникам: врачам, учителям, милиционерам, МЧС. А вот жене в частной компании - нет. Впечатление, что ничего в мире не происходит. На прошлой неделе были конкурсы - песенные, танцевальные с участием детей. Люди даже жаловались, что все закрываются, а у нас мероприятия. Но запретили, как только это сделала Россия. Еще приказали, чтобы дети, которые ездили по паспортам в Украину и вернулись после 27 февраля, ушли на карантин, как и те, кто ездил за пенсиями или к родственникам. Считается, что из Украины вирус привозят, а из России - нет. Распространяются слухи, что якобы умерла девушка, приехавшая из Италии, но я не могу это подтвердить.

Пенсионерка, Донецк



Перевозчики, которые везут людей через КПВВ с Украиной, потеряли заработок. Надо быть осторожнее, но не конец света. Мы, пожилые люди, если есть деньги от детей, можем себе позволить вызвать любого врача и сделать анализы на дому. А вот те, у кого денег нет - обречены.



Социальный работник, Донецк



Согласно «официальной» информации, заболеваний коронавируса нет. С 16 марта Россия ограничила выезд с нашей территории (кроме граждан России), поэтому все начали беспокоиться о поставках товаров, лекарств, бензина. Но эти ограничения сняты. Был «приказ» о «режиме повышенной готовности». Это касалось прежде всего больниц - скажем, можно было выдавать больничные без посещения поликлиники.



В общем впечатление, что люди не очень верят, что это пандемия. Они скептически говорят, что это все пропаганда. Лично я бесплатно шью маски для своих знакомых. Многих это веселит, воспринимается как наивность с моей стороны. Но это не единственная мысль. Часть людей все же соблюдают меры безопасности. На прошлой неделе, пока все еще работало, на многих мероприятиях предлагали обрабатывать руки антисептиками, на некоторых - выдавали маски. О том, будут ли тесты, ничего не известно, разве что есть слухи, что из России передали 300 штук.

Медик, Донецк



Детские сады работают. Люди никак не реагируют. Но моя подруга помогает развозить продукты уязвимым группам. Хотя считает, что после того, что люди здесь пережили, коронавирус - это точно не самая большая угроза. Если зайти в чат и на форумы, там обсуждают, где лучше отдохнуть в Абхазии и сделать модную вышивку на штанах.



Учительница, Харцызск



У нас карантин начался в прошлый четверг. Но пока каникулы. На совещании сказали, что во всем ориентируются на Россию. Поэтому просто готовимся к дистанционному обучению. Вот и все изменения.



ЛУГАНЩИНА



Экономист, Алчевск



Карантина из-за коронавируса в «ЛНР» нет. Об ограничении не слышал. Ярмарку у «исполкома» перестали проводить, на некоторые предприятия были разосланы письма о мерах безопасности: рекомендовали купить «пирометры», что измеряют температуру на расстоянии, и маски. В некоторых школах участились заболевания гриппом, а с 23 марта у всех каникулы.



В Алчевске закрылся кинотеатр, но туда и так мало кто ходил. Есть слухи о закрытии рынка, но пока это не подтвердили. «Официальные лица» утверждают, что все необходимое для диагностики COVID-19 в «ЛДНР» есть, что всех проверяют, но вирус не обнаружен. В школе, где учится мой ребенок, тоже что-то проверяли, и вроде все в порядке.



Советы стандартные: мыть руки, не посещать массовые мероприятия. Пожилые люди ведут себя по-разному - одни скупают муку и гречку, другие жалуются, что это создает дефицит. Кроме восстановления разрешения ехать в Россию, о другой помощи оттуда не слышали. Но в городе боятся, что из Москвы будут возвращаться «заробитчане», а, следовательно, и привезут вирус. Поэтому, когда сначала услышали, что нас заблокировали, люди немного обрадовались. В общем о коронавирусе говорят немного раздраженно. Но очень не хватает информации из Украины, в частности о выплатах пенсий, пересечении КППВ, что произойдет с теми, у кого возникнут вопросы относительно документов, паспортов, замены паспорта. Это действительно смущает.

Работница комбината, Алчевск



О коронавирусе говорят все, но о конкретных случаях я не слышала. Во всех кабинетах у нас на предприятии развешаны распоряжения о режиме повышенной готовности, в частности запрещено допускать к работе персонал с выраженными симптомами ОРВИ (температурой, кашлем, затрудненным дыханием). Определенная паника есть, она, по-моему, создана СМИ и сарафанным радио. Мне кажется, что все идет к тому, чтобы люди же сидели дома и никуда не выходили.



Вышел указ главы «ЛНР» о введении режима повышенной готовности. В целом по «республике» говорят, не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. В то же время говорят, что у медиков даже нет тестов для диагностики вируса. В некоторых школах на местном уровне объявлен трехнедельный карантин, в некоторых занятия продолжаются. ВУЗ работает. Магазины, аптеки, кафе работают. Границы с РФ неделю работали ограничено - от нас выпускали только граждан России, а впускали только граждан «ЛНР». На днях границу с РФ открыли в нормальном режиме, граница с Украиной не работает. В городских аптеках масок нет в продаже - якобы раскупили. Но по городу я людей в масках не видел. Люди к вирусу относятся спокойно, считают ситуацию преимущественно раздутой. Ведь был уже и свиной грипп, и птичий, и вирус Эбола.

Пенсионерка, Стаханов



Карантина нет, но с понедельника в детские сады попросили привести детей в масках. В аптеках маски в дефиците, но руководство «ЛНР» обещало, что они будут стоить не дороже 20 рублей. Но я вот смогла купить за 50 рублей. Людей на улицах в масках - единицы. Ну и наш «пенсионный фонд» не принимает граждан по апрель.



Домохозяйка, Луганск



Постоянно распространяется информация об опасности для тех, кто старше 65. Большинство знакомых, которым по 60-70 лет, прислушиваются и сидят дома. Нам говорят, что тесты есть, ими обеспечила Россия в рамках программы помощи Донбассу. Переживали очень люди, что были границы закрыты, но уже открылись - соседи вернулись из России.



Реальной паники, как и случаев заболеваний, нет. В луганских магазинах все как обычно, ни я, ни мои друзья не запасаются ничем. Панику больше нагнетает телевидение, но я его не смотрю - читаю паблики в соцсетях.