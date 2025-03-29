Ночью РФ запустила в Украину волну «Шахедов»: сбито почти 100 беспилотников

В ночь на субботу российская армия совершила одну из крупнейших атак беспилотниками по территории Украины. Всего было зафиксировано 172 российских БпЛА: ударные дроны типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных типов. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в своем Telegram-канале.



Атака велась с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (оккупированный Крым). К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



«По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 94 ударных БпЛА типа Shahed на севере, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.



Кроме того, 69 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, однако это не привело к негативным последствиям.



В результате атаки пострадали объекты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Подробности об ущербе уточняются.